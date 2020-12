L’appello di Arcuri ai giovani: “Serve prudenza, speriamo che il Natale sia l’ultimo sacrificio” (Di giovedì 10 dicembre 2020) Il commissario straordinario all’emergenza Covid-19, Domenico Arcuri, durante la consueta conferenza stampa, commentando i dati odierni, ha affermato, ricordando che da cinque settimane è in vigore il sistema a fasce colorate per le limitazioni delle Regioni, che “ci sono miglioramenti di tutti i dati dopo 37 giorni, ma dobbiamo prendere atto che il virus fatica a farsi annientare, continua a combattere ed esistere tra noi”. Arcuri ha fatto riferimento alle festività a ha rivolto un appello ai giovani: “Servono prudenza, responsabilità e cautela, parole a cui ne aggiungo altre due: pazienza e sacrificio. Ora e soprattutto nei giorni in cui attraverseremo le feste a noi più care. Lo dico soprattutto ai più giovani, sappiamo bene cosa vi stiamo chiedendo ma sono certo che capirete l’importanza ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di giovedì 10 dicembre 2020) Il commissario straordinario all’emergenza Covid-19, Domenico, durante la consueta conferenza stampa, commentando i dati odierni, ha affermato, ricordando che da cinque settimane è in vigore il sistema a fasce colorate per le limitazioni delle Regioni, che “ci sono miglioramenti di tutti i dati dopo 37 giorni, ma dobbiamo prendere atto che il virus fatica a farsi annientare, continua a combattere ed esistere tra noi”.ha fatto riferimento alle festività a ha rivolto un appello ai: “Servono, responsabilità e cautela, parole a cui ne aggiungo altre due: pazienza e sacrificio. Ora e soprattutto nei giorni in cui attraverseremo le feste a noi più care. Lo dico soprattutto ai più, sappiamo bene cosa vi stiamo chiedendo ma sono certo che capirete l’importanza ...

