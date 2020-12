L’allarme della Fondazione Gimbe: “La terza ondata è la tempesta perfetta” (Di giovedì 10 dicembre 2020) Il presidente della Fondazione Gimbe, Nino Cartabellotta, invita a tenere alta l’attenzione per il Coronavirus e lancia un allarme: “L’imminente passaggio dell’intero Paese nella fascia gialla e l’entusiasmo per il vaccino in arrivo sono gli elementi che possono innescare la tempesta perfetta della terza ondata”. Il virus, infatti, continua a circolare, come risulta dal monitoraggio svolto dalla Fondazione indipendente dal 2 all’8 dicembre che fa registrare un leggero rallentamento nella crescita dei nuovi casi, ma un crollo totale dei tamponi. Oltre 135mila i nuovi casi rilevati rispetto alla settimana precedente, 4879 i morti. La pressione sugli ospedali è in calo, ma in 15 Regioni i ricoveri negli ospedali e nei reparti di terapia intensiva restano ... Leggi su tpi (Di giovedì 10 dicembre 2020) Il presidente, Nino Cartabellotta, invita a tenere alta l’attenzione per il Coronavirus e lancia un allarme: “L’imminente passaggio dell’intero Paese nella fascia gialla e l’entusiasmo per il vaccino in arrivo sono gli elementi che possono innescare laperfetta”. Il virus, infatti, continua a circolare, come risulta dal monitoraggio svolto dallaindipendente dal 2 all’8 dicembre che fa registrare un leggero rallentamento nella crescita dei nuovi casi, ma un crollo totale dei tamponi. Oltre 135mila i nuovi casi rilevati rispetto alla settimana precedente, 4879 i morti. La pressione sugli ospedali è in calo, ma in 15 Regioni i ricoveri negli ospedali e nei reparti di terapia intensiva restano ...

ChiamatemiSwuo : RT @rinnovabiliit: ???Tutti i record (bollenti) dell’#Artico nel 2020. Secondo l’Arctic Report Card annuale della @NOAA americana, abbiamo s… - Anubi_Inpw : RT @RepubblicaTv: Palloncini rossi e le chiavi delle palestre in Regione, la protesta dei centri sportivi: Palloncini rossi e la consegna s… - repubblica : RT @RepubblicaTv: Palloncini rossi e le chiavi delle palestre in Regione, la protesta dei centri sportivi: Palloncini rossi e la consegna s… - RepubblicaTv : Palloncini rossi e le chiavi delle palestre in Regione, la protesta dei centri sportivi: Palloncini rossi e la cons… - morry74 : L’allarme delle Regioni: rischio caos per la ripresa della scuola senza il rafforzamento dei trasporti… -

Ultime Notizie dalla rete : L’allarme della Sicurezza antieffrazione e isolamento termico garantiti grazie a Prismatic di Oknoplast Fortune Italia