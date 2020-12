La zingara | storia della profezia del nuovo nato a Natale

Leggi su metropolitanmagazine

(Di giovedì 10 dicembre 2020) Benvenuti nell’universo narrativo di StoryLine. Abbiamo deciso di dedicare i prossimi tre racconti al. Abbiamo deciso di immergerci immediatamente nel clima natalizio ispirandoci ad un’antica leggenda napoletana su uno dei pastori tipici del presepe napoletano. Si trattala cui leggenda è stata reinterpretata in chiave moderna. La, l’inizio Non sapeva ancora come ci era finita in quel piccolo buco di periferia e perchè aveva iniziato ma sapeva che sarebbe stata solo una cosa momentanea in vista del suo debutto sui set di tutto il mondo. Eppure Stefania Cuomo si dedicava con passione al suo mestiere di indovina. Nel quartiere ormai era nota per tutti come laanche se in fondo era solo di un piccolo paese di provincia. Se lo ricordava da sempre quel posto in ...