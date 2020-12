La vera storia d’amore tra Carlo e Camilla in foto (Di giovedì 10 dicembre 2020) Ci sono voluti anni prima che i britannici (e non solo) accettassero Camilla come nuova fidanzata del principe Carlo e poi come sua moglie nel 2005. La memoria di Lady Diana, le sue parole («il nostro matrimonio è sempre stato troppo affollato»), il ricordo dell’infelicità della principessa non hanno reso le cose facili all’ex amante, e primo amore del primogenito di Elisabetta II. Ma nel corso dei decenni, molti appassionati di reali si sono pian piano affezionati alla duchessa di Cornovaglia e le attribuiscono il merito di aver sempre sostenuto il futuro re e di esserne diventata la sua roccia. Leggi su vanityfair (Di giovedì 10 dicembre 2020) Ci sono voluti anni prima che i britannici (e non solo) accettassero Camilla come nuova fidanzata del principe Carlo e poi come sua moglie nel 2005. La memoria di Lady Diana, le sue parole («il nostro matrimonio è sempre stato troppo affollato»), il ricordo dell’infelicità della principessa non hanno reso le cose facili all’ex amante, e primo amore del primogenito di Elisabetta II. Ma nel corso dei decenni, molti appassionati di reali si sono pian piano affezionati alla duchessa di Cornovaglia e le attribuiscono il merito di aver sempre sostenuto il futuro re e di esserne diventata la sua roccia.

WeCinema : #ElioGermano in una nuova strabiliante interpretazione! Dal 9 dicembre in digitale 'L'incredibile storia dell'Isola… - giornalevela : Prosegue il nostro viaggio alla scoperta della vera storia della Coppa America, raccontata dal fondatore del Giorna… - unatiziadel221b : ah ma quindi è vera la storia di Hermione e Fred? - carloalberto : La vera storia della nascita di Internet. Non è corretta la narrazione di uno “Stato Imprenditore”: fu soprattutt… - IOrzo : @ladeni_79 È una storia umana, vera e reale. Qualcosa che va oltre tutto ciò che in questo periodo non ci può esser… -