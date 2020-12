La Tommasi incide il suo secondo brano: tutti i dettagli (Di giovedì 10 dicembre 2020) Sara Tommasi ha inciso il suo secondo brano i cui proventi saranno devoluti a un'associazione contro la violenza sulle donne. Sara Tommasi: una canzone contro la violenza sulle donne su Notizie.it. Leggi su notizie (Di giovedì 10 dicembre 2020) Saraha inciso il suoi cui proventi saranno devoluti a un'associazione contro la violenza sulle donne. Sara: una canzone contro la violenza sulle donne su Notizie.it.

Notiziedi_it : Sara Tommasi incide un brano per aiutare le donne vittime di violenza - StreetNews24 : Dopo Vis a Vis, la canzone prodotta dai Luci da Labbra, Sara Tommasi ha già inciso in sala di registrazione un seco… - Notiziedi_it : Sara Tommasi incide un brano per aiutare le donne vittime di violenza -