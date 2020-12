La stampa mondiale piange "Un eroe leggendario" (Di giovedì 10 dicembre 2020) La notizia sui siti dei media dalla Spagna all'Argentia, dal Belgio al Brasile: "Stella indimenticabile" Leggi su iltirreno.gelocal (Di giovedì 10 dicembre 2020) La notizia sui siti dei media dalla Spagna all'Argentia, dal Belgio al Brasile: "Stella indimenticabile"

giulio_mastro : In piedi e sull'attenti. Oggi un pezzo dell'Italia più bella è andato per sempre. - callio47 : RT @HuffPostItalia: La stampa mondiale piange Paolo Rossi, un 'eroe leggendario' - HuffPostItalia : La stampa mondiale piange Paolo Rossi, un 'eroe leggendario' - iltirreno : Addio Paolo Rossi, la stampa mondiale celebra 'Un eroe leggendario' - dorinileonardo : Ai gironi deluse, come tutta la Nazionale; ci fu il silenzio stampa, la giostra delle polemiche. Poi tripletta con… -