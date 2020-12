La sfilata-videogioco di Balenciaga (Di giovedì 10 dicembre 2020) La collezione autunno/inverno 2021 di Balenciaga è un’espansione ed evoluzione della pre-collezione per l’estate 2021 che abbiamo visto digitalmente lo scorso ottobre. Anche in questo caso la sfilata è stata virtuale a causa delle restrizioni per contenere il contagio da Covid-19, visibile solo a un numero limitato di ospiti. Ma non si è trattato di un semplice show da seguire online, anzi. Balenciaga A/I 2021 Balenciaga A/I 2021La collezione è stata presentata al pubblico attraverso un «videogame» dal titolo Afterworld: The Age of Tomorrow, creato appositamente per l’occasione. Sia il videogioco sia la collezione fanno parte di un immaginario che si pone in un futuro prossimo fatto però anche di passato prossimo, in un unico spazio-tempo in cui i vestiti sono pensati per durare parecchio. L’idea che ... Leggi su gqitalia (Di giovedì 10 dicembre 2020) La collezione autunno/inverno 2021 diè un’espansione ed evoluzione della pre-collezione per l’estate 2021 che abbiamo visto digitalmente lo scorso ottobre. Anche in questo caso laè stata virtuale a causa delle restrizioni per contenere il contagio da Covid-19, visibile solo a un numero limitato di ospiti. Ma non si è trattato di un semplice show da seguire online, anzi.A/I 2021A/I 2021La collezione è stata presentata al pubblico attraverso un «videogame» dal titolo Afterworld: The Age of Tomorrow, creato appositamente per l’occasione. Sia ilsia la collezione fanno parte di un immaginario che si pone in un futuro prossimo fatto però anche di passato prossimo, in un unico spazio-tempo in cui i vestiti sono pensati per durare parecchio. L’idea che ...

