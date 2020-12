La seconda ondata ha fatto capitolare la Germania (Di giovedì 10 dicembre 2020) La seconda ondata della pandemia sta mettendo in difficoltà la Germania. La chiusura di alberghi, bar, ristoranti, palestre e luoghi di aggregazione decisa all’inizio di novembre (il famigerato “lockdown light”) non ha sortito gli effetti sperati. Certo, la crescita esponenziale della curva dei contagi si è interrotta ma il numero di nuovi casi giornalieri è InsideOver. Leggi su it.insideover (Di giovedì 10 dicembre 2020) Ladella pandemia sta mettendo in difficoltà la. La chiusura di alberghi, bar, ristoranti, palestre e luoghi di aggregazione decisa all’inizio di novembre (il famigerato “lockdown light”) non ha sortito gli effetti sperati. Certo, la crescita esponenziale della curva dei contagi si è interrotta ma il numero di nuovi casi giornalieri è InsideOver.

