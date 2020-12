La scuola italiana inclusiva? Per 70mila studenti con disabilità niente lezioni da mesi (Di giovedì 10 dicembre 2020) Altro che banchi a rotelle e investimento per le generazioni future. Altro che metodi moderni sui quali non c’è nulla da ridire, per carità, ma se non sono in grado di garantire nemmeno i minimi diritti, come possono pensare ad altro? Invece di andare avanti, regrediamo. Ed è quello che è successo e che sta succedendo soprattutto al’interno del sistema scolastico. Questo è uno tra i peggiori fallimenti di questo governo. Sono 70mila gli studenti a cui è stata negata per mesi la possibilità di fare lezione. Proprio la scuola, istituzione che più di tutte dovrebbe fungere da esempio e modello per rappresentare il valore di inclusività, ha serrato la strada ai bambini con disabilità. Sono proprio loro, infatti, che più di tutti hanno subito i problemi peggiori con la Dad (didattica a distanza) dal ... Leggi su ilparagone (Di giovedì 10 dicembre 2020) Altro che banchi a rotelle e investimento per le generazioni future. Altro che metodi moderni sui quali non c’è nulla da ridire, per carità, ma se non sono in grado di garantire nemmeno i minimi diritti, come possono pensare ad altro? Invece di andare avanti, regrediamo. Ed è quello che è successo e che sta succedendo soprattutto al’interno del sistema scolastico. Questo è uno tra i peggiori fallimenti di questo governo. Sonoglia cui è stata negata perla possibilità di fare lezione. Proprio la, istituzione che più di tutte dovrebbe fungere da esempio e modello per rappresentare il valore di inclusività, ha serrato la strada ai bambini con. Sono proprio loro, infatti, che più di tutti hanno subito i problemi peggiori con la Dad (didattica a distanza) dal ...

