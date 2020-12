La ricercatrice italiana sottoposta al vaccino di Novavax: «Voglio dare un contributo alla società» – L’intervista (Di giovedì 10 dicembre 2020) «Mi sono sottoposta al vaccino anti-Covid della Novavax (società americana che ha avviato una sperimentazione di fase tre e i cui risultati finali sono attesi per l’inizio del 2021, ndr). Si tratta di due dosi, che vengono somministrate a distanza di almeno 20 giorni l’una dall’altra. Noi volontari non prendiamo alcun compenso, soltanto un piccolo rimborso spese, nel mio caso un pound e 50 per le spese del bus. Chiaramente per il prossimo anno sarò monitorata con visite regolari. Mi hanno anche dato un pacchettino per effettuare tamponi fai da te in caso di sintomi sospetti». A parlare a Open è Agnese Lanzetti, ricercatrice di 31 anni, laureata a Pisa, che avevamo conosciuto a luglio. 50% vaccino, 50% placebo: come funziona la fase tre del Novavax Da settembre ... Leggi su open.online (Di giovedì 10 dicembre 2020) «Mi sonoalanti-Covid dellaamericana che ha avviato una sperimentazione di fase tre e i cui risultati finali sono attesi per l’inizio del 2021, ndr). Si tratta di due dosi, che vengono somministrate a distanza di almeno 20 giorni l’una dall’altra. Noi volontari non prendiamo alcun compenso, soltanto un piccolo rimborso spese, nel mio caso un pound e 50 per le spese del bus. Chiaramente per il prossimo anno sarò monitorata con visite regolari. Mi hanno anche dato un pacchettino per effettuare tamponi fai da te in caso di sintomi sospetti». A parlare a Open è Agnese Lanzetti,di 31 anni, laureata a Pisa, che avevamo conosciuto a luglio. 50%, 50% placebo: come funziona la fase tre delDa settembre ...

Vinc1955 : Alba Grifoni: la ricercatrice italiana che lavora in California e combatte il Covid - laetitiatw : RT @RFeragalli: La ricercatrice Vittoria Gallina in un suo libro scrive: 'Soltanto il 20% della popolazione italiana possiede gli strument… - nonsoloww : RT @RFeragalli: La ricercatrice Vittoria Gallina in un suo libro scrive: 'Soltanto il 20% della popolazione italiana possiede gli strument… - cervelloemotivo : RT @RFeragalli: La ricercatrice Vittoria Gallina in un suo libro scrive: 'Soltanto il 20% della popolazione italiana possiede gli strument… - Liberam62476175 : RT @RFeragalli: La ricercatrice Vittoria Gallina in un suo libro scrive: 'Soltanto il 20% della popolazione italiana possiede gli strument… -