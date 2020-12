La protesta dei confetti contro i parlamentari italiani | “Due anni senza lavoro”

Leggi su tutto.tv

(Di giovedì 10 dicembre 2020) Serena Ranieri, la presidente dell’associazione nazionale Matrimoni ed eventi privati, è stata intervistata nel corso della puntata di oggi di Mattino 5 per presentare la cosiddetta “dei“. I protagonisti della manifestazione sono lavoratori del settore matrimoni, che hanno scelto dire a Romaoffrendo loro in chiave ironica bomboniere e, al fine di sensibilizzare la politica italiana per garantire le risorse necessarie all’intero settore per non affondare. La numero uno di Matrimoni ed eventi privati ha inoltre sottolineato come la sua categoria rappresenti qualcosa come 65 miliardi di euro, un valore ben superiore rispetto al settore sciistico, di cui si era discusso poco prima in studio relativamente al caso Cervinia e la ...