La Procura di Roma chiude l'inchiesta sul caso Regeni. I quattro 007 egiziani indagati per la morte del ricercatore ora rischiano il processo (Di giovedì 10 dicembre 2020) La Procura di Roma ha chiuso l'inchiesta sulla morte del ricercatore friulano, Giulio Regeni, avvenuta in Egitto, dopo un periodo di detenzione torture, tra il gennaio e il febbraio del 2016. I pm Romani hanno emesso quattro avvisi di chiusura delle indagini, atto che precede solitamente la richiesta di rinvio a giudizio, nei confronti di altrettanti agenti appartenenti ai Servizi segreti egiziani. Le accuse, a seconda delle posizioni, sono di sequestro di persona pluriaggravato, concorso in omicidio aggravato e concorso in lesioni personali aggravate. L'archiviazione è stata chiesta per un quinto 007. A rischiare il processo sono il generale Tariq Sabir, Athar Kamel Mohamed Ibrahim, Uhsam Helmi, Magdi Ibrahim

