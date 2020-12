La prima del Napoli al Diego Maradona | il primo ricordo in uno stadio per Paolo Rossi

borghi_claudio : Prima pagina dell'elenco di quelli che hanno votato per la riforma del MES. A sinistra la sigla del gruppo di appar… - borghi_claudio : Prima pagina dell'elenco di chi ha votato NO alla riforma del MES. Sempre a sinistra il gruppo di appartenenza. - lauraboldrini : Il 9 dicembre 1977: approvata la legge per la parità di trattamento sul lavoro, grazie a Tina Anselmi, prima donna… - desale73 : RT @O_Strunz: Guido #Crosetto: “Vi sembrerà impossibile, ma prima del passaggio all'Europarlamento la #Gruber era una vera giornalista”. A… - fisco24_info : Gb e Singapore firmano accordo di libero scambio: Prima intesa del genere con un paese dell'Asean -

Ultime Notizie dalla rete : prima del

Orizzonte Scuola

Un nuovo studio conferma le conseguenze serie sul cervello causate dal coronavirus anche in chi è stato colpito lievemente dal virus. Disabilità aggravate alle dimissioni .../PRNewswire/ -- Seegene Inc. (KQ096530), azienda di biotecnologia della Corea del Sud specializzata in diagnostica molecolare, ha dichiarato giovedì ...Spostamenti tra regioni prima del 21 dicembre: cosa si può fare. Bisogna tenere d'occhio il colore: via libera agli spostamenti tra regioni gialle, vietati se arancioni o rosse.Traduzione di "prima del" in inglese. before the prior to the ahead of earlier than sooner than until the first of premiere of. prima del. early advance of by the. front of till. faster than. Altre traduzioni. Suggerimenti. prima del 1o 436.Traduzioni in contesto per "prima del" in italiano-tedesco da Reverso Context: prima del 1o, prima lettura del parlamento, prima del termine, prima del 1o gennaio, prima del suo