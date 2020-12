La prima birra offerta dal padre morto sei anni prima | il tweet commuove ed ottiene mezzo milione di like

Leggi su periodicoitaliano

(Di giovedì 10 dicembre 2020) E’ unche ha commosso il web, diventando presto virale. E’ ildi un giovane ragazzo statunitense, che racconta della suaa 21(a 21scatta l’età per poter comprare alcol legalmente negli Stati Uniti). almost 6 years ago before my dad passed he gave my sister this 10$ bill to give to me on my 21st birthday so he could buy me my first beer, cheers pops havin this one for you! pic.twitter.com/oaIulpEJTc — Matt Goodman (@mattg12699) December 6, 2020 Ilha ottenuto oltredi mi piace e racconta una storia struggente. Ci limitiamo a tradurre letteralmente: “Quasi 6fache mio ...