La poetessa Widad Nabi | «Non chiamatemi rifugiata»

(Di giovedì 10 dicembre 2020) Quando risponde al telefono Widad Nabi mette subito in chiaro le cose. «Se volete raccontare l’ennesima storia di una rifugiata, lasciamo perdere l’intervista». Poetessa curdo-siriana, originaria di Kobane, Widad Nabi, 32 anni, vive a Berlino dal 2015. Da quando la guerra l’ha costretta a lasciare la sua terra. Dopo un viaggio terribile e sei mesi in un campo profughi è arrivata in Germania.