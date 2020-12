La Merkel piega Ungheria e Polonia. Cade il veto sul bilancio europeo. Parte in discesa il Consiglio di oggi a Bruxelles. Col piano pluriennale sbloccati pure gli aiuti anti-Covid (Di giovedì 10 dicembre 2020) Alla vigilia del Consiglio europeo in programma oggi e domani a Bruxelles dell’Eurosummit di venerdì sulla riforma del Mes, la presidenza tedesca dell’Ue ha raggiunto un accordo complessivo con Polonia e Ungheria, superando così il veto al bilancio pluriennale dell’Ue che minacciava di ritardare la Partenza del Recovery fund: se i capi di Stato e di governo al termine del summit la approveranno, allora potrà continuare l’iter di Next Generation Eu e l’Mff 2021-27 (il Quadro finanziario pluriennale dell’Ue) dovrebbe entrare in vigore come previsto il primo gennaio prossimo, evitando l’esercizio provvisorio. Una prima buona notizia che va a rendere meno complicato un vertice che vede un’agenda dei ... Leggi su lanotiziagiornale (Di giovedì 10 dicembre 2020) Alla vigilia delin programmae domani adell’Eurosummit di venerdì sulla riforma del Mes, la presidenza tedesca dell’Ue ha raggiunto un accordo complessivo con, superando così ilaldell’Ue che minacciava di ritardare lanza del Recovery fund: se i capi di Stato e di governo al termine del summit la approveranno, allora potrà continuare l’iter di Next Generation Eu e l’Mff 2021-27 (il Quadro finanziariodell’Ue) dovrebbe entrare in vigore come previsto il primo gennaio prossimo, evitando l’esercizio provvisorio. Una prima buona notizia che va a rendere meno complicato un vertice che vede un’agenda dei ...

