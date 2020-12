La madre di Daisy Coleman si è suicidata 4 mesi dopo la figlia: “Essere tua madre è stato un onore” (Di giovedì 10 dicembre 2020) La madre di Daisy Coleman si è suicidata 4 mesi dopo la figlia. Melinda Moeller Coleman, la madre di Daisy Coleman, si è tolta la vita quattro mesi dopo il suicidio di sua figlia. Daisy era la protagonista di un documentario Netflix che raccontava la violenza sessuale di gruppo subita nel 2012, quando aveva solo 14 anni. Sua madre ha lasciato un ultimo post su Facebook prima di togliersi la vita: “Non ci sono abbastanza ti amo che avrei potuto dirti fintanto che ti tenevo stretta tra le braccia, morta e spezzata. È sempre stato il mio più grande onore ... Leggi su limemagazine.eu (Di giovedì 10 dicembre 2020) Ladisi èla. Melinda Moeller, ladi, si è tolta la vita quattroil suicidio di suaera la protagonista di un documentario Netflix che raccontava la violenza sessuale di gruppo subita nel 2012, quando aveva solo 14 anni. Suaha lasciato un ultimo post su Facebook prima di togliersi la vita: “Non ci sono abbastanza ti amo che avrei potuto dirti fintanto che ti tenevo stretta tra le braccia, morta e spezzata. È sempreil mio più grande onore ...

