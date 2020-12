La leggenda della danza, Carla Fracci: “Non si confonda la danza con la ginnastica” (Di giovedì 10 dicembre 2020) Figlia di un tranviere e di un’operaia ed è da lì che nasce la perfezione per Carla Fracci, il suo papà è diventato il più bravo tranviere di Miliano. Lo ricorda Serena Bortone che ha accolto la stupenda Carla Fracci in collegamento per Oggi è un altro giorno. “Quanto lavoro… non bisogna illudere le ragazze che sia una cosa facile, c’è davvero un grande lavoro e questo riconoscimento di chi mi segue con affetto e con stima è il frutto di grande orgoglio per se stessi di fare sempre meglio. Non siamo mai arrivati, siamo sempre in prima posizione, si inizia da piccoli”. E’ rigida Carla Fracci ma realista, che non si confonda la danza con la ginnastica. “Io non posso avere la mia compagnia perché non ho i mezzi, non ho possibilità ma il ... Leggi su ultimenotizieflash (Di giovedì 10 dicembre 2020) Figlia di un tranviere e di un’operaia ed è da lì che nasce la perfezione per, il suo papà è diventato il più bravo tranviere di Miliano. Lo ricorda Serena Bortone che ha accolto la stupendain collegamento per Oggi è un altro giorno. “Quanto lavoro… non bisogna illudere le ragazze che sia una cosa facile, c’è davvero un grande lavoro e questo riconoscimento di chi mi segue con affetto e con stima è il frutto di grande orgoglio per se stessi di fare sempre meglio. Non siamo mai arrivati, siamo sempre in prima posizione, si inizia da piccoli”. E’ rigidama realista, che non silacon la ginnastica. “Io non posso avere la mia compagnia perché non ho i mezzi, non ho possibilità ma il ...

Vivo_Azzurro : L'#Italia piange #PaoloRossi ?? Gravina: 'Perdiamo un amico e un'icona del nostro calcio' È morto all’età di 64 an… - enricoruggeri : È riuscito a far battere all’unisono il cuore di un paese. Ha dimostrato che nella vita si può vincere anche quando… - giusmo1 : Pablito, il Brasile e quella leggenda vissuta da emigrato svizzero - MRTaurino : RT @enricoruggeri: È riuscito a far battere all’unisono il cuore di un paese. Ha dimostrato che nella vita si può vincere anche quando semb… - Miss_S_Fletcher : RT @enricoruggeri: È riuscito a far battere all’unisono il cuore di un paese. Ha dimostrato che nella vita si può vincere anche quando semb… -