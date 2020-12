La Juventus saluta Paolo Rossi | “L’uomo di un Mundial indimenticabile Ciao | Pablito”

(Di giovedì 10 dicembre 2020) “Che brutta notizia, questa mattina. Se n’è andato, Pablito: per una nazione intera, l’uomo di un, per noi “anche” molto, ma molto altro”. Comincia così il messaggio dellaper la scomparsa di, pubblicato sul sito ufficiale del club bianconero. “è un’intera generazione di juventini che ha esultato con lui, davanti a televisori che, mese dopo mese, diventavano a colori. Ma le nostre gioie continuavano a essere, meravigliosamente, in bianconero. Se cercate nelle vostre camere, o nelle vostre soffitte, probabilmente lo trovate, un poster di quella Juve incredibile. Quella Juve che, con lui a suggellare i gol più importanti, dal 1981 al 1985, ha vinto letteralmente di tutto. Alla Juve, ...

sportface2016 : #PaoloRossi - Il ricordo della #Juventus - Dalla_SerieA : Paolo Rossi, il saluto della Juve: 'Come lui ne nascono pochi' - -

Ultime Notizie dalla rete : Juventus saluta

Calcio News 24

ROMA. "Ciao Paolo, i giocatori non dovrebbero andarsene prima degli allenatori". Giovanni Trapattoni saluta così, per l'ultima volta, "Pablito" Rossi, morto stanotte, a 64 anni, dopo aver lottato cont ...Il Mondiale '82 vinto da capocannoniere, il Pallone d'Oro, gli infortuni e i due anni di squalifica. Paolo Rossi era l'uomo giusto al momento giusto ...La Juve saluta Paolo Rossi, ex attaccante bianconero scomparso a soli 64 anni. Il ricordo emozionante della società «Che brutta notizia, questa mattina. Se n’è andato Paolo Rossi, Pablito: per una nazione intera, l’uomo di un Mundial indimenticabile, per noi “anche” molto, ma molto altro.La Juve saluta Paolo Rossi, ex attaccante bianconero scomparso a soli 64 anni. Il ricordo emozionante della società A soli 64 anni ci ha lasciato Paolo Rossi. La Juventus saluta l’ex bianconero...La Juventus saluta Paolo Rossi: «Come lui ne nascono pochi ... Bruno Conti saluta su Instagram Paolo Rossi, con cui in azzurro vinse il Mondiale di Spagna '82. 'Ci hai portato sul tetto del mondo. Ciao amico mio', ...