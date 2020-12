La Juve vuole chiudere il cerchio: dopo Ronaldo e de Ligt i bianconeri vogliono tentare l'assalto a Pogba (Di giovedì 10 dicembre 2020) La Juve dopo CR7 e de Ligt vuole chiudere il cerchio di un vero e proprio piano di acquisti stellari tentando l'assalto a Pogba. Leggi su 90min (Di giovedì 10 dicembre 2020) LaCR7 e deildi un vero e proprio piano di acquisti stellari tentando l'

juventusfc : ?? #AlexSandro: «La Juve vuole sempre arrivare in fondo a tutte le competizioni, e cerca di vincere ogni partita: sa… - Max_Catalani : @NicolinoBerti Sarri all'inter farebbe la fine che ha fatto alla Juve. Non è una piazza per lui.Milano vuole gente… - scuroscuroscuro : RT @matthijs_pog: Paul ama la Juve e Torino, non andrebbe mai all'Inter. Real Madrid: Perez non vuole il Francese, Zidane sì ma è a rischi… - matthijs_pog : Paul ama la Juve e Torino, non andrebbe mai all'Inter. Real Madrid: Perez non vuole il Francese, Zidane sì ma è a… - SusannaGatto4 : @nonlapasso Può vincere tutti gli scudetti che vuole, se ci riuscirà. Però penso che dopo questa figura, dopo quest… -