La Giunta Regionale amplia i presìdi per la lotta alle malattie rare

Leggi su anteprima24

(Di giovedì 10 dicembre 2020) Tempo di lettura: < 1 minutoNapoli – La, nella seduta di oggi, ha deciso l’mento della rete dei presidi ospedalieri della Campania di riferimento per la prevenzione, la sorveglianza, la diagnosi e la terapia delle. Iindividuati sono: ASL Napoli 1 Centro, Cardarelli, Santobono-Pausilipon, Azienda dei Colli, Moscati di Avellino, Ruggi di Salerno, S. Sebastiano di Caserta, San Pio di Benevento. Disabilità. Nell’ambito del Piano nazionale per la non autosufficienza, per l’anno 2019 sono assegnati alla Campania 47 milioni di euro. Laha stabilito una quota pari al 10% del Fondo (4,7 milioni) in favore dei 6 Ambiti che non hanno presentato entro i termini stabiliti i progetti richiesti, ...