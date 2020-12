La Gismondo contro Crisanti | “Terza ondata? Non possiamo saperlo Basta terrorizzare la gente”

Leggi su ilprimatonazionale

(Di giovedì 10 dicembre 2020) Roma, 10 dic – La dottoressa Maria Ritaabbassa i toni allarmistici di molti dei suoi colleghi dichiarando che, al momento, la terzanon è ancora una certezza matematica. Ormai da tempo «fustigatrice» della narrazione filogovernativa sull’epidemia, sempre meno allineata con i colleghi catastrofisti tanto da aver affermato di non volersi sottoporre al vaccinoil coronavirus a gennaio, la direttrice del Laboratorio di Microbiologia clinica, virologia e diagnostica delle bioemergenze dell’ospedale Sacco di Milano si pronuncia sulla possibilità che si manifesti una terzadell’epidemia. Potrebbe arrivare, come non potrebbe, nessuno puòcon certezza, quindi è criminale far vivere i cittadini nel terrore.l’apocalittico Intervistata da ...