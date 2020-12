La giornalista Elena Marco è morta a 54 anni dopo una lunga malattia: l’addio del marito (Di giovedì 10 dicembre 2020) Nella giornata di ieri, 9 Dicembre 2020, è morta Elena Marco, nota giornalista del Corriere della Sera. La donna, dopo aver perso la sua battaglia contro una lunga malattia, è venuta a mancare all’età di 53 anni, il 17 Dicembre prossimo ne avrebbe compiuti 54. La nota giornalista aveva dato inizio alla sua carriera al Piccolo. Poi era sbarcata al Corriere della Sera, diventando una delle colonne di “LiberiTutti”, il settimanale poi confluito in 7. In seguito ha scritto per la La Stampa e per Io Donna. La Marco era sposata con il designer Mario Bellini, il quale l’ha ricordata rilasciando una lunga intervista alle pagine del Corriere. Leggi anche –> Paolo Rossi morto a 64 anni, il ... Leggi su urbanpost (Di giovedì 10 dicembre 2020) Nella giornata di ieri, 9 Dicembre 2020, è, notadel Corriere della Sera. La donna,aver perso la sua battaglia contro una, è venuta a mancare all’età di 53, il 17 Dicembre prossimo ne avrebbe compiuti 54. La notaaveva dato inizio alla sua carriera al Piccolo. Poi era sbarcata al Corriere della Sera, diventando una delle colonne di “LiberiTutti”, il settimanale poi confluito in 7. In seguito ha scritto per la La Stampa e per Io Donna. Laera sposata con il designer Mario Bellini, il quale l’ha ricordata rilasciando unaintervista alle pagine del Corriere. Leggi anche –> Paolo Rossi morto a 64, il ...

