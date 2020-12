La Germania ha esteso di un anno l'embargo sulle armi per l'Arabia Saudita (Di giovedì 10 dicembre 2020) La Germania ha esteso per un altro anno l'embargo sulle armi verso l'Arabia Saudita, che rimarrà quindi in vigore fino al 2021. I permessi attualmente sospesi verranno revocati, ad eccezione delle ... Leggi su globalist (Di giovedì 10 dicembre 2020) Lahaper un altrol'verso l', che rimarrà quindi in vigore fino al 2021. I permessi attualmente sospesi verrrevocati, ad eccezione delle ...

