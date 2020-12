La famiglia Regeni: «Ora richiamare l’ambasciatore, l’Egitto è Paese non sicuro» (Di venerdì 11 dicembre 2020) richiamare l’ambasciatore italiano al Cairo, dichiarare l’Egitto Paese non sicuro e bloccare la vendita di armi. Sono le tre richieste che ieri la legale della famiglia Regeni, Alessandra Ballerini, ha ribadito nella conferenza stampa convocata dall’Fnsi, in un giorno definito dal presidente della Camera Roberto Fico «una tappa fondamentale» verso la verità sull’omicidio di Giulio Regeni. Mentre la Commissione parlamentare d’inchiesta spegneva le telecamere ed entrava in audizione segreta, si accendevano i microfoni della famiglia, in collegamento video con Roma: … Continua L'articolo proviene da il manifesto. Leggi su ilmanifesto (Di venerdì 11 dicembre 2020)italiano al Cairo, dichiararenone bloccare la vendita di armi. Sono le tre richieste che ieri la legale della, Alessandra Ballerini, ha ribadito nella conferenza stampa convocata dall’Fnsi, in un giorno definito dal presidente della Camera Roberto Fico «una tappa fondamentale» verso la verità sull’omicidio di Giulio. Mentre la Commissione parlamentare d’inchiesta spegneva le telecamere ed entrava in audizione segreta, si accendevano i microfoni della, in collegamento video con Roma: … Continua L'articolo proviene da il manifesto.

