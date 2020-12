La famiglia attende da giorni qualcuno che intervenga

(Di giovedì 10 dicembre 2020) Ladel quartiere Nuovo Salario di Roma da sabato 4 dicembre vive in casa con la caldaia rotta, ma nessuno li aiuta perché positivi. Roma,di positivi con la caldaia rotta, ma nessuno li aiuta su Notizie.it.

girasol44247939 : RT @MunaronLuisella: Salvato dalla strada dopo che qualche vigliacco lo aveva preso a calci sulla testa ?? e' stato ricoverato in clinica d'… - sirivsbl4ck : attende un’altra mega cena sempre con tutta la famiglia e sono veramente felice anche perché è da tanto che non pas… - FerryRM : RT @Cladpezz: Essere al tramonto di una #civiltà senza sapere quale futuro attende la mia famiglia lo trovo ambivalente. Una cosa mi eccita… - VentagliP : RT @Cladpezz: Essere al tramonto di una #civiltà senza sapere quale futuro attende la mia famiglia lo trovo ambivalente. Una cosa mi eccita… - ValeriaNatalizi : RT @Cladpezz: Essere al tramonto di una #civiltà senza sapere quale futuro attende la mia famiglia lo trovo ambivalente. Una cosa mi eccita… -

Ultime Notizie dalla rete : famiglia attende

modenaindiretta.it

A Roma una famiglia di positivi al virus chiede aiuta al Comune per aggiustare la caldaia rotta ma nessuno vuole soccorrerli.NAPOLI – Natale è il momento dall’anno più atteso da grandi e piccini, con la sua atmosfera magica costellata da pranzi e cene in famiglia, pacchetti sotto l’albero e lunghe code nei negozi. Quest’ann ...E’ stato pubblicato sul sito del Dipartimento Famiglia l’elenco degli enti che hanno partecipato all’avviso pubblico di cui all’articolo 128 della L.R. 11/2010 (la cosiddetta ex tabella h) che sono st ...