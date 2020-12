La digitalizzazione al servizio della medicina. Arriva ModuLife, un supporto innovativo nella gestione della dieta nella Malattia di Crohn (Di giovedì 10 dicembre 2020) (Milano, 1° dicembre 2020) - Un programma e un'App rivoluzionari per il benessere quotidiano dei pazienti e il monitoraggio dei medici Milano, 1° dicembre 2020 – Negli ultimi anni la tecnologia applicata alle nuove scoperte della medicina ha dato via ad una nuova frontiera dei servizi a disposizione dei pazienti, che permettono di accedere a programmi personalizzati, oltre ad un maggior controllo dei medici sulle terapie. È nato così ModuLife, una soluzione innovativa che si basa sulla dieta ad Esclusione per la Malattia di Crohn (CDED), un'opzione terapeutica clinicamente testata, che consiste nell'evitare l'assunzione di certi tipi di alimenti e che ha dato risultati decisamente incoraggianti per il trattamento di questa condizione123. Infatti, per chi ha la ... Leggi su liberoquotidiano (Di giovedì 10 dicembre 2020) (Milano, 1° dicembre 2020) - Un programma e un'App rivoluzionari per il benessere quotidiano dei pazienti e il monitoraggio dei medici Milano, 1° dicembre 2020 – Negli ultimi anni la tecnologia applicata alle nuove scoperteha dato via ad una nuova frontiera dei servizi a disposizione dei pazienti, che permettono di accedere a programmi personalizzati, oltre ad un maggior controllo dei medici sulle terapie. È nato così, una soluzione innovativa che si basa sullaad Esclusione per ladi(CDED), un'opzione terapeutica clinicamente testata, che consiste nell'evitare l'assunzione di certi tipi di alimenti e che ha dato risultati decisamente incoraggianti per il trattamento di questa condizione123. Infatti, per chi ha la ...

