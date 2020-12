La Caserma | nuovo reality di Rai2 | 25 ragazzi spediti a fare il militare nel 1917

(Di giovedì 10 dicembre 2020) Lafra poco più di un mese debutterà sue vedrà un nutrito cast di giovani scapestrati (dai 18 ai 22 anni) finire ala levaobbligatoria in piena Prima Guerra Mondiale. Ilshow, nato sulla scia del successo de Il Collegio – proprio come il fratello maggiore – è stato registrato nel corso di questi ultimi mesi ed andrà in onda ogni martedì per sei settimane dal prossimo 19 gennaio. La location scelta è Levico, in provincia di Trento. “Qui imparerete a rispettare le regole, ad affrontare i vostri limiti fisici e mentali. Qui sarete tutti uguali. Qui dovrete diventare un’unica squadra”. La prima edizione de Laè ambientata neldurante la prima Guerra Mondiale (che vide l’Italia scendere in campo dal 1915 al 1918). Mai un ...

