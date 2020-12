La Caserma da gennaio su Rai 2 | il nuovo reality show ambientato nel 1917

(Di giovedì 10 dicembre 2020) A partire dal 19, su Rai 2 comincerà unchiamato La. Dopo il grande successo de Il Collegio (qui come vedere la replica), l’azienda di Viale Mazzini ha deciso di progettare unin cui dei ragazzi verranno spediti a fare i militari nel pieno della Prima Guerra Mondiale. Il cast sarà composto da 25 ragazzi, tutti con delle personalità davvero esilaranti, i quali verranno sottoposti a dure prove fisiche e psicologiche. Non è escluso che tra i protagonisti possano essere inseriti anche dei vecchi collegiali. Ad ogni modo, vediamo tutte le anticipazioni. La: quando parte e cosa c’è da sapere Anno, 25 ragazzi vengono reclutati per svolgere il servizio militare a Levico, in ...

Ultime Notizie dalla rete : Caserma gennaio

Dopo il grande successo de Il Collegio, arriva a gennaio su Rai2 "La Caserma", uno dei programmi televisivi più attesi della prossima stagione. Realizzato da Rai2 in collaborazione con Blu Yazmine e basato sul format internazionale "Lads Army", La Caserma è un mix avvincente tra reality esperienziale e adventure.A partire da gennaio 2021, realizzato da Rai 2 in collaborazione con Blu Yazmine e basato sul format internazionale "Lads Army", La Caserma è un mix avvincente tra reality esperienziale e adventure.Si chiama " La caserma ", il nuovo reality televisivo in arrivo da gennaio 2021 su Rai2. Al momento non è ancora stata ufficializzata la data di partenza, ma possiamo anticiparvi che si tratta di...