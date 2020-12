La Bce ricarica il bazooka monetario con altri 500 miliardi di euro (Di venerdì 11 dicembre 2020) È arrivata la seconda ondata del Covid e, sotto Natale, il Consiglio direttivo della Banca Centrale europea (Bce) ha rimesso mano al bazooka monetario che alimenta la risposta finanziaria alla crisi. Iieri ha deciso di aumentare di 500 miliardi di euro la dotazione del Programma di acquisto per l’emergenza pandemica (Pepp) portandolo a un totale di 1850 miliardi di euro, allungandolo di altri nove mesi. Gli acquisti netti dei titoli dureranno non più fino giugno 2021, come previsto finora, ma … Continua L'articolo proviene da il manifesto. Leggi su ilmanifesto (Di venerdì 11 dicembre 2020) È arrivata la seconda ondata del Covid e, sotto Natale, il Consiglio direttivo della Banca Centralepea (Bce) ha rimesso mano alche alimenta la risposta finanziaria alla crisi. Iieri ha deciso di aumentare di 500dila dotazione del Programma di acquisto per l’emergenza pandemica (Pepp) portandolo a un totale di 1850di, allungandolo dinove mesi. Gli acquisti netti dei titoli dureranno non più fino giugno 2021, come previsto finora, ma … Continua L'articolo proviene da il manifesto.

