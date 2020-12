La Bce ricarica il bazooka: altri 500 miliardi per il Pepp (Di giovedì 10 dicembre 2020) La Banca Centrale Europea aumenta la potenza di fuoco del programma di acquisti per l’emergenza pandemica: il ‘Pepp’ comprerà altri 500 miliardi di euro di bond, principalmente titoli di Stato, portando il totale dallo scorso marzo a 1.850 miliardi. Inoltre il Pepp durerà almeno fino a marzo 2022, e non più fino a giugno 2021. Lo comunica la Bce al termine della riunione di politica monetaria. In ogni caso, il Consiglio direttivo effettuerà acquisti netti fino a quando non giudicherà che la fase di crisi del coronavirus sarà terminata. Il Consiglio direttivo ha inoltre deciso di estendere i reinvestimento per i titoli in scadenza acquistati nell’ambito del Pep almeno fino alla fine del 2023. Gli acquisti netti nell’ambito del programma di acquisto di attività (App) continueranno a un ritmo mensile di ... Leggi su huffingtonpost (Di giovedì 10 dicembre 2020) La Banca Centrale Europea aumenta la potenza di fuoco del programma di acquisti per l’emergenza pandemica: il ‘’ comprerà500di euro di bond, principalmente titoli di Stato, portando il totale dallo scorso marzo a 1.850. Inoltre ildurerà almeno fino a marzo 2022, e non più fino a giugno 2021. Lo comunica la Bce al termine della riunione di politica monetaria. In ogni caso, il Consiglio direttivo effettuerà acquisti netti fino a quando non giudicherà che la fase di crisi del coronavirus sarà terminata. Il Consiglio direttivo ha inoltre deciso di estendere i reinvestimento per i titoli in scadenza acquistati nell’ambito del Pep almeno fino alla fine del 2023. Gli acquisti netti nell’ambito del programma di acquisto di attività (App) continueranno a un ritmo mensile di ...

Affaritaliani : Bce, Lagarde ricarica il bazooka Pepp a 1.850 mld fino a marzo 2022 - giuliog : RT @HuffPostItalia: La Bce ricarica il bazooka: altri 500 miliardi per il Pepp - Affaritaliani : Bce, Lagarde ricarica il bazooka: Pepp a 1.850 mld fino a marzo 2022 - PetrazzuoloF : RT @HuffPostItalia: La Bce ricarica il bazooka: altri 500 miliardi per il Pepp - HuffPostItalia : La Bce ricarica il bazooka: altri 500 miliardi per il Pepp -

Ultime Notizie dalla rete : Bce ricarica Bce ricarica il bazooka pandemico con altri 500 miliardi, spunta riferimento a tasso di cambio Finanza.com Bce ricarica il bazooka pandemico con altri 500 miliardi, spunta riferimento a tasso di cambio

La Bce non delude il mercato rafforzando come da attese il QE pandemico. Ma l'aumento e l'estensione del PEPP non sono state le uniche mosse dell'ultima riunione del 2020. Nella riunione odierna il ...

La Bce ricarica il bazooka: altri 500 miliardi per il Pepp

La Banca Centrale Europea aumenta la potenza di fuoco del programma di acquisti per l’emergenza pandemica: il ‘Pepp’ comprerà altri 500 miliardi di euro di bond, principalmente titoli di Stato, portan ...

La Bce non delude il mercato rafforzando come da attese il QE pandemico. Ma l'aumento e l'estensione del PEPP non sono state le uniche mosse dell'ultima riunione del 2020. Nella riunione odierna il ...La Banca Centrale Europea aumenta la potenza di fuoco del programma di acquisti per l’emergenza pandemica: il ‘Pepp’ comprerà altri 500 miliardi di euro di bond, principalmente titoli di Stato, portan ...