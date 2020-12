La BCE estende gli stimoli Lagarde avverte | “Resta incertezza | vaccino richiederà tempo”

Leggi su quifinanza

(Di giovedì 10 dicembre 2020) Persistono “rischi al ribasso” per l’economia europea, a causa delle “implicazioni della pandemia” e “necessario affinché ilpossa esplicare i suoi effetti. La Presidente della BCE Christineè stata piuttosto chiara: ci si attende una “contrazione” dell’economia nel 4° trimestre, anche piuttosto “significativa” anche se non pronunciata come quella del secondo trimestre, a causa dell’impatto della seconda ondata della pandemia di Covid-19. Per questo motivo la BCE ha deciso di offrire il massimo sostegno all’economia dell’Eurozona, attraverso un aumento del piano anti-pandemico e la ricalibrazione di tutte le altre misure. Lo ha confermato durante l’odierna conferenza stampa, indicando che il piano PEPP, che ha raggiunto un valore di 1.850 miliardi, “non deve necessariamente essere usato tutto” e può essere ...