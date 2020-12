La Bce aumenta il piano pandemico di 500 miliardi e lo estende fino a marzo 2022. Nuovi maxi-prestiti alle banche (Di giovedì 10 dicembre 2020) L’Autorità di Francoforte ricalibra la propria manovra pandemica rendendo più ampie e prolungate nel tempo le misure adottate Leggi su ilsole24ore (Di giovedì 10 dicembre 2020) L’Autorità di Francoforte ricalibra la propria manovra pandemica rendendo più ampie e prolungate nel tempo le misure adottate

cocchi2a : RT @ElioLannutti: La Bce aumenta di 500 miliardi il piano di acquisto di titoli contro la crisi Covid: 80 per l’Italia. Come da attese dei… - infoiteconomia : La Bce aumenta di 500 miliardi il piano di acquisto di titoli contro la crisi Covid: 80 per l’Italia - infoiteconomia : La Bce aumenta gli acquisti di titoli di 500 miliardi, estesi fino a marzo 2022. Nuove Tltro e Peltro. - EevaRuokosalmi : RT @sole24ore: La Bce aumenta gli acquisti di titoli di 500 miliardi e li estende fino a marzo 2022. Nuovi maxi-prestiti alle banche https:… - infoiteconomia : La Bce aumenta gli aiuti (altri 500 miliardi) e allunga i tempi -