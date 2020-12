La Bce aumenta di 500 miliardi il pacchetto di stimoli anti-pandemia (Di giovedì 10 dicembre 2020) Nell’ultima riunione dell’anno, la Banca centrale europea – come previsto – ha deciso di aumentare la sua potenza di fuoco per contrastare la crisi pandemica. Oggi il Consiglio direttivo ha stabilito di «ricalibrare» gli strumenti di politica monetaria, incrementando in primis la dotazione del cosiddetto Pepp e prorogandolo fino a marzo 2022. Il Programma di acquisto per l’emergenza pandemica (Pandemic emergency purchase programme) viene aumentato di 500 miliardi di euro, per un totale di 1.850 miliardi di euro. L’orizzonte degli acquisti netti nell’ambito del Pepp viene inoltre esteso almeno fino alla fine di marzo 2022. «In ogni caso, il Consiglio direttivo condurrà gli acquisti netti finché non riterrà conclusa la fase critica legata al coronavirus», fanno sapere. L’Eurotower ha inoltre deciso di estendere il ... Leggi su linkiesta (Di giovedì 10 dicembre 2020) Nell’ultima riunione dell’anno, la Banca centrale europea – come previsto – ha deciso dire la sua potenza di fuoco per contrastare la crisi pandemica. Oggi il Consiglio direttivo ha stabilito di «ricalibrare» gli strumenti di politica monetaria, incrementando in primis la dotazione del cosiddetto Pepp e prorogandolo fino a marzo 2022. Il Programma di acquisto per l’emergenza pandemica (Pandemic emergency purchase programme) vieneto di 500di euro, per un totale di 1.850di euro. L’orizzonte degli acquisti netti nell’ambito del Pepp viene inoltre esteso almeno fino alla fine di marzo 2022. «In ogni caso, il Consiglio direttivo condurrà gli acquisti netti finché non riterrà conclusa la fase critica legata al coronavirus», fanno sapere. L’Eurotower ha inoltre deciso di estendere il ...

