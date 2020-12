Kabak ha scelto di lasciare lo Schalke: il Milan ci proverà a gennaio (Di giovedì 10 dicembre 2020) Kabak lascerà lo Schalke 04: il centrale turco ha deciso di non voler continuare la stagione in Germania, il Milan resta pista concr Ozan Kabak avrebbe deciso di lasciare lo Schalke 04, attualmente ultimo in Bundesliga con 3 punti, nella prossima sessione di calciomercato. Per tutte le notizie sul Milan vai su Milannews24 Una notizia che farà sicuramente gola al Milan che già in passato aveva offerto 12 milioni di euro per cercare di portare il centrale turco a San Siro. Le prolungate defezioni in difesa hanno ulteriormente convinto Maldini e Massara a tentare l’assalto decisivo a Kabak a gennaio, restano tuttavia aperte anche le piste Simakan e Lovato. Leggi su Calcionews24.com Leggi su calcionews24 (Di giovedì 10 dicembre 2020)lascerà lo04: il centrale turco ha deciso di non voler continuare la stagione in Germania, ilresta pista concr Ozanavrebbe deciso dilo04, attualmente ultimo in Bundesliga con 3 punti, nella prossima sessione di calciomercato. Per tutte le notizie sulvai sunews24 Una notizia che farà sicuramente gola alche già in passato aveva offerto 12 milioni di euro per cercare di portare il centrale turco a San Siro. Le prolungate defezioni in difesa hanno ulteriormente convinto Maldini e Massara a tentare l’assalto decisivo a, restano tuttavia aperte anche le piste Simakan e Lovato. Leggi su Calcionews24.com

