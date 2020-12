Justice League, Patty Jenkins contro Joss Whedon: " Non riconosco la metà di questi personaggi" (Di giovedì 10 dicembre 2020) Patty Jenkins critica l'approccio di Joss Whedon alla Justice League, colpevole di aver modificato la natura dei personaggi del DC Universe senza badare al lavoro dei colleghi. Patty Jenkins ha espresso pubblicamente la sua insoddisfazione nei confronti della versione di Justice League firmata da Joss Whedon accusandolo di aver snaturato i personaggi della saga DC. Patty Jenkins è intervenuta ospite del podcast ReelBlend e non ha usato giri di parole nei confronti del prodotto del collega Joss Whedon dichiarando: "Justice League ? Sentivo anche che ... Leggi su movieplayer (Di giovedì 10 dicembre 2020)critica l'approccio dialla, colpevole di aver modificato la natura deidel DC Universe senza badare al lavoro dei colleghi.ha espresso pubblicamente la sua insoddisfazione nei confronti della versione difirmata daaccusandolo di aver snaturato idella saga DC.è intervenuta ospite del podcast ReelBlend e non ha usato giri di parole nei confronti del prodotto del collegadichiarando: "? Sentivo anche che ...

