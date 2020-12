Junior Bake Off: si parte l’11 dicembre, conduzione di coppia per Flavio Montrucchio e Alessia Mancini (Di giovedì 10 dicembre 2020) Il tendone più dolce della tv riapre le sue porte ai piccoli pasticcieri amatoriali! Dall’11 dicembre ogni venerdì alle ore 21:20 su Real Time (canale 31) e in streaming su Dplay torna “JUNIOR BAKE OFF ITALIA”, quest’anno una grande novità nel cooking prodotto da Banijay Italia per Discovery Italia, ad accompagnare i mini concorrenti saranno Flavio Montrucchio e Alessia Mancini. Fianco a fianco nella vita e ora anche sotto il tendone di Junior Bake off, Alessia e Flavio sono pronti a condurre la più zuccherosa delle sfide tra otto piccoli aspiranti pasticcieri, che dovranno affrontare il giudizio dei temibili (ma non troppo) Ernst Knam e Damiano Carrara. Ma le novità non finiscono qui: in questa sesta edizione, il meccanismo della gara cambia e si ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di giovedì 10 dicembre 2020) Il tendone più dolce della tv riapre le sue porte ai piccoli pasticcieri amatoriali! Dalogni venerdì alle ore 21:20 su Real Time (canale 31) e in streaming su Dplay torna “JUNIOR BAKE OFF ITALIA”, quest’anno una grande novità nel cooking prodotto da Banijay Italia per Discovery Italia, ad accompagnare i mini concorrenti saranno. Fianco a fianco nella vita e ora anche sotto il tendone di Junior Bake off,sono pronti a condurre la più zuccherosa delle sfide tra otto piccoli aspiranti pasticcieri, che dovranno affrontare il giudizio dei temibili (ma non troppo) Ernst Knam e Damiano Carrara. Ma le novità non finiscono qui: in questa sesta edizione, il meccanismo della gara cambia e si ...

