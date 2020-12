Jugovic | «Juve | puoi vincere la Champions | vi spiego cosa manca»

(Di giovedì 10 dicembre 2020) L’ex centrocampista dellantus Vladimirha parlato della suae delle differenze con la squadra attuale Vladimir, eroe bianconero con laLeague vinta nel ’96, ha parlato alla Gazzetta dello Sport, dicendo la sua sullantus. LEGGI L’INERVISTA COMPLETA SUNEWS24 ALLENATORE – «Se cambi, non è facile iniziare forte: ci vuole tempo, la rosa è ancora in costruzione e ci sono anche alcuni giovani. In ogni caso, sono fiducioso. E sposo l’idea di dare fiducia a un ragazzo come Andrea, uno che ha fatto la storia bianconera. Posso pensare che abbiano fatto questa scelta per dare una svolta e tracciare una linea divisoria con le gestioni precedenti: è una novità intrigante, credo lo sia anche per i tifosi». Leggi su Calcionews24.com

L’ex centrocampista della Juventus Vladimir Jugovic ha parlato della sua Juve e delle differenze con la squadra attuale ...BARCELONA, SPAIN - DECEMBER 08: Head coach Andrea Pirlo of Juventus reacts during the UEFA Champions League Group G stage match between FC Barcelona and Juventus at Camp Nou on December 08, 2020 in Ba ...