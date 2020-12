Jugovic | ' Champions possibile La mia Juventus è l' esempio'

sportli26181512 : Jugovic: “Champions possibile, ma serve la mentalità. La mia Juve è l’esempio”: Jugovic: “Champions possibile, ma s… - Gazzetta_it : #Jugovic: “#Champions possibile, ma serve la mentalità. La mia Juve è l’esempio” -

Ultime Notizie dalla rete : Jugovic Champions

La Gazzetta dello Sport

So che con te è inutile, ma ti utilizzo come ideale sponda. In un mondo che abbia annientato, dimenticato, le discriminazioni, le vessazioni, in ragione del colore della pelle, religione, sesso, ecc., ...Il tecnico dell'Atalanta ha parlato ai microfoni di SKY Sport dopo la vittoria contro l'Ajax: 'Siamo stati veramente bravi'.Jugovic, dal rigore che valse la Champions al Raiola ... Subito dopo la finale di Roma andai a giocare con la mia Nazionale invece di festeggiare con i ... Sarà possibile selezionare la ...Ecco l’intervista completa: Jugovic, quante volte negli anni le hanno ricordato quel rigore all’Ajax del 1996…? «Tante, tantissime, ma non mi infastidisce perché è il mio destino: sono felice e orgoglioso di essere nella storia della Juve e nel cuore dei tifosi.Non ero nemmeno il quinto rigorista, ma è capitato comunque a me: evidentemente qualcuno dall’alto mi ha regalato l ...Uno degli artefici della vittoria della Champions League nel 1996 da parte della Juventus è stato sicuramente Vladimir Jugovic, autore del rigore decisivo nella finale di Roma contro l'Ajax.