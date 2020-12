Joe Biden, prima inchiesta giudiziaria: indagato il figlio per questioni fiscali. E Trump gongola (Di giovedì 10 dicembre 2020) Il figlio del presidente Usa eletto Joe Biden è finito sott’inchiesta: è indagato per questioni fiscali in Delaware, dove risiede. Ha reso noto lui stesso di essere sotto inchiesta federale, dicendosi convinto di poter dimostrare la sua innocenza. Hunter Biden ha detto che i funzionari federali del Delaware stanno indagando sulle sue tasse e sulle sue attività finanziarie. «Ho appreso ieri per la prima volta che l’ufficio del procuratore degli Stati Uniti nel Delaware ha consigliato al mio consulente legale, anche ieri, che stanno indagando sui miei affari fiscali», ha detto Hunter Biden in una nota, riportano la Nbc e la Cnn. «Prendo la questione molto seriamente, ma sono fiducioso che sarà dimostrato ... Leggi su secoloditalia (Di giovedì 10 dicembre 2020) Ildel presidente Usa eletto Joeè finito sott’: èperin Delaware, dove risiede. Ha reso noto lui stesso di essere sottofederale, dicendosi convinto di poter dimostrare la sua innocenza. Hunterha detto che i funzionari federali del Delaware stanno indagando sulle sue tasse e sulle sue attività finanziarie. «Ho appreso ieri per lavolta che l’ufficio del procuratore degli Stati Uniti nel Delaware ha consigliato al mio consulente legale, anche ieri, che stanno indagando sui miei affari», ha detto Hunterin una nota, riportano la Nbc e la Cnn. «Prendo la questione molto seriamente, ma sono fiducioso che sarà dimostrato ...

