Jeremy Irons dopo Lady Gaga nel cast per il film “Gucci” (Di giovedì 10 dicembre 2020) Jeremy Irons sarà Gucci (Rodolfo, padre dello stilista) nel film di Ridley Scott. Il cast del prossimo film del regista inglese si arricchisce di un’altra star: dopo Al Pacino, Adam Driver e Jared Leto, che secondo i rumors avrebbero già confermato il loro sì a far parte dell’affresco sulla dinastia e l’omicidio Gucci del 1995, il grande attore inglese è l’ultimo nome ad unirsi alla compagnia. Jeremy Irons: i 70 anni del magnetico attore inglese sfoglia la gallery ... Leggi su iodonna (Di giovedì 10 dicembre 2020)sarà Gucci (Rodolfo, padre dello stilista) neldi Ridley Scott. Ildel prossimodel regista inglese si arricchisce di un’altra star:Al Pacino, Adam Driver e Jared Leto, che secondo i rumors avrebbero già confermato il loro sì a far parte dell’affresco sulla dinastia e l’omicidio Gucci del 1995, il grande attore inglese è l’ultimo nome ad unirsi alla compagnia.: i 70 anni del magnetico attore inglese sfoglia la gallery ...

