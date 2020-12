Jennifer Lopez devasta Instagram con una mise da infarto – FOTO (Di giovedì 10 dicembre 2020) Jennifer Lopez torna a devastare, nel vero senso della parola, l’intero contenitore social di Instagram: la sua mise è da puro infarto. I follower cascano ai suoi piedi. Rimane, sempre… Questo articolo è stato pubblicato per la prima volta da Davide Garritano su BlogLive.it. Leggi su bloglive (Di giovedì 10 dicembre 2020)torna are, nel vero senso della parola, l’intero contenitore social di: la suaè da puro. I follower cascano ai suoi piedi. Rimane, sempre… Questo articolo è stato pubblicato per la prima volta da Davide Garritano su BlogLive.it.

gustaxcrf : e ainda ataco a vila da Jennifer Lopez?? - frolIino : ancora più divertente perché poi ha iniziato a parlare di jennifer lopez cantando la canzone “all my people” e noi… - solounombre : La canzone “In the morning” di Jennifer Lopez mi sta fottendo il cervello. - tohackyourself : È il 2011 e stai modificando su Picnick dei selfie fatti col tuo iPhone4. Non sai se usare l'effetto seppia o il da… - mariahsbubble : @myunwittyself @impasticcata perché Kevin era un fan accanito di Jennifer Lopez ?? -

Ultime Notizie dalla rete : Jennifer Lopez Jennifer Lopez a nudo e senza trucco su Instagram cosmopolitan.com Jennifer Lopez devasta Instagram con una mise da infarto – FOTO

Jennifer Lopez torna a devastare, nel vero senso della parola, l'intero contenitore social di Instagram: la sua mise è da puro infarto. Svengono i follower ...

Bee Gees, la nostra febbre del sabato sera

Fra John Travolta e discomusic: l’epopea della band rivive in un docufilm. E “il bello“ Barry Gibb a 74 anni pubblica un nuovo album ...

Jennifer Lopez torna a devastare, nel vero senso della parola, l'intero contenitore social di Instagram: la sua mise è da puro infarto. Svengono i follower ...Fra John Travolta e discomusic: l’epopea della band rivive in un docufilm. E “il bello“ Barry Gibb a 74 anni pubblica un nuovo album ...