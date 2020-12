J-POP Manga presenta l’edizione definitiva della Lady Oscar Collection (Di giovedì 10 dicembre 2020) Il 9 dicembre arriva in libreria, fumetteria e negli store online Le rose di Versailles, il Manga di Riyoko Ikeda, ispirato alla biografia di Maria Antonietta, da cui è stato tratto il celebre anime. Oscar, Maria Antonietta, Rosalie, Jeanne e tutte le indimenticabili “rose di Versailles” del Manga capolavoro di Ryoko Ikeda tornano finalmente in Italia, in un cofanetto dall’edizione deluxe. Serializzato originariamente su rivista dal 1972 al 1973, il Manga è ambientato nella Francia di fine Settecento, negli ultimi anni dell’ancien régime. La corte di Versailles è il crocevia delle vite e dei destini di un gruppo di giovani donne e uomini destinati a lasciare un’impronta eterna nella Storia e nei cuori di tutti i lettori. «Publicare un’opera come Le Rose di Versailles è un sognoche siavvera!» ... Leggi su quotidianpost (Di giovedì 10 dicembre 2020) Il 9 dicembre arriva in libreria, fumetteria e negli store online Le rose di Versailles, ildi Riyoko Ikeda, ispirato alla biografia di Maria Antonietta, da cui è stato tratto il celebre anime., Maria Antonietta, Rosalie, Jeanne e tutte le indimenticabili “rose di Versailles” delcapolavoro di Ryoko Ikeda tornano finalmente in Italia, in un cofanetto daldeluxe. Serializzato originariamente su rivista dal 1972 al 1973, ilè ambientato nella Francia di fine Settecento, negli ultimi anni dell’ancien régime. La corte di Versailles è il crocevia delle vite e dei destini di un gruppo di giovani donne e uomini destinati a lasciare un’impronta eterna nella Storia e nei cuori di tutti i lettori. «Publicare un’opera come Le Rose di Versailles è un sognoche siavvera!» ...

scapadtot : RT @tuttocartoni: J-POP Manga presenta l’edizione definitiva della Lady Oscar Collection - tuttocartoni : J-POP Manga presenta l’edizione definitiva della Lady Oscar Collection - QuotidianPost : J-POP Manga presenta l’edizione definitiva della Lady Oscar Collection - sugarsoftbaby : RT @JPOPMANGA: Oggi in libreria per #JpopManga Le rose di Versailles - Lady Oscar Collection, il manga di #RiyokoIkeda, ispirato alla biogr… - GoNagaiWorld : Lady Oscar Collection: dal 9 dicembre in fumetteria per J-POP Manga, l'edizione definiti... -