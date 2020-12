Italia-Argentina 1979, il video della prima sfida tra Paolo Rossi e Maradona (Di giovedì 10 dicembre 2020) Roma, 26 maggio 1979 Stadio Olimpico quando nell’amichevole Italia-Argentina Paolo Rossi e Diego Armando Maradona si sfidarono per la prima volta: il video Sabato 26 maggio 1979, allo Stadio Olimpico di Roma scendono in campo l’Argentina Campione del Mondo in carica e la sorprendente Italia di Enzo Bearzot. In campo ci sono le due giovani promesse più lucenti del momento: si chiamano Paolo Rossi e Diego Armando Maradona. Il primo ha 23 anni il secondo 19. Faranno strada. Come ci arrivarono Paolo Rossi è già stato capo cannoniere della Serie A nel 1977-1978 ed ha ... Leggi su ck12 (Di giovedì 10 dicembre 2020) Roma, 26 maggioStadio Olimpico quando nell’amichevolee Diego Armandosirono per lavolta: ilSabato 26 maggio, allo Stadio Olimpico di Roma scendono in campo l’Campione del Mondo in carica e la sorprendentedi Enzo Bearzot. In campo ci sono le due giovani promesse più lucenti del momento: si chiamanoe Diego Armando. Il primo ha 23 anni il secondo 19. Faranno strada. Come ci arrivaronoè già stato capo cannoniereSerie A nel 1977-1978 ed ha ...

