Isola delle Rose | storia dell’isola-nazione davanti a Rimini

Quanti stati ci sono sul territorio della penisola italiana? La risposta istintiva è «uno, l'Italia». Pensandoci un attimo in più si aggiungono lo Stato della Città del Vaticano e la Repubblica di San Marino, quindi tre. Ma negli anni Sessanta, c'è stato un momento in cui sono stati quattro. Sì, non tutti lo sanno, ma al largo della costa romagnola per qualche mese è esistita la Repubblica Esperantista dell'Isola delle Rose.

