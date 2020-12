Iren colloca con successo nuovo Green Bond

(Di giovedì 10 dicembre 2020) (Teleborsa) –ha concluso con pienol’emissione di un, rafforzando ulteriormente il percorso intrapreso nell’ambito della Finanza Sostenibile e risultando la prima multiutility italiana per numero di strumenti emessi, con 4per complessivi 1,8 miliardi di euro. Ilmento obbligazionario effettuato si caratterizza per un importo complessivo di 300 milioni di euro a valere sul Programma Euro Medium Term Notes (EMTN) da 4 miliardi di Euro. I titoli, che hanno un taglio unitario minimo di 100.000 euro e scadono il 17 Gennaio 2031, pagano una cedola lorda annua pari allo 0,25% e sono statiti a un prezzo di emissione pari a 99,030%. Il tasso di rendimento lordo effettivo a scadenza e` pari a 0,348% ...

