Io sono nessuno: Bob Odenkirk nel trailer dell'action movie (Di giovedì 10 dicembre 2020) L'attore Bob Odenkirk è il protagonista di Io sono nessuno, un action movie di cui online è stato condiviso il primo trailer. Io sono nessuno è il nuovo film con star Bob Odenkirk in arrivo nelle sale americane il 25 febbraio 2021 e il trailer regala le prime sequenze dell'action thriller scritto da Derek Kolstad, già creatore della saga di John Wick. Il filmato si apre con un uomo che non reagisce a un'aggressione subita in casa, situazione che gli causa frustrazione e molte critiche, arrivando quindi a un punto in cui esplode inaspettatamente la sua rabbia, svelando inoltre un lato segreto, persino a moglie e figli, della sua vita. Il vincitore ... Leggi su movieplayer (Di giovedì 10 dicembre 2020) L'attore Bobè il protagonista di Io, undi cui online è stato condiviso il primo. Ioè il nuovo film con star Bobin arrivo nelle sale americane il 25 febbraio 2021 e ilregala le prime sequenzethriller scritto da Derek Kolstad, già creatorea saga di John Wick. Il filmato si apre con un uomo che non reagisce a un'aggressione subita in casa, situazione che gli causa frustrazione e molte critiche, arrivando quindi a un punto in cui esplode inaspettatamente la sua rabbia, svelando inoltre un lato segreto, persino a moglie e figli,a sua vita. Il vincitore ...

