Io sono l’abisso | nel suo nuovo romanzo Carrisi esplora le profondità del male

male, acqua e solitudine: sono i tre ingredienti su cui si basa l'ultimo thriller di Donato Carrisi, Io sono l'abisso (Longanesi), una vicenda oscura i cui pezzi sparsi si compongono nel corso della trama, fino a un grande colpo di scena che chiude il cerchio. Il male è la materia con cui ogni autore di thriller deve confrontarsi e, in questa storia, Carrisi lo esplora da diverse prospettive. Il male è il serial killer, un uomo che uccide seguendo un modus operandi preciso, un uomo verso cui, il lettore, non sa se provare più odio o pena perché con opportuni flashback l'autore ci informa sulla sua infanzia da incubo, sulla figura materna terribile che lo ha plasmato, rendendolo il mostro che è. Il male, però, si annida ...

“Io sono l’abisso”, edito Longanesi, è il nuovo lavoro di Donato Carrisi, titolo che rispecchia di fatto il momento storico che stiamo vivendo in questo 2020. Carrisi conosce bene i meccanismi dell’animo umano, come ha ampiamente dimostrato nel susseguirsi di successi che i lettori hanno imparato ad amare nel corso degli anni.

Donato Carrisi presenta il suo nuovo libro "Io sono l'abisso"

Autore: Donato Carrisi Io Sono L'Abisso è il nuovo libro di Donato Carrisi, uscito per Longanesi il 23 Novembre. Sul Lago di Como c'è l'uomo che pulisce, un uomo ordinario, anonimo, con molti segreti nella sua esistenza. Nel lago c'è la ragazza col ciuffo viola, annaspa nella vita per rimanere a galla; anch lei ha dei segreti.

