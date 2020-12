Investita da un treno | ha ancora la forza di trascinarsi per chiedere aiuto

(Di giovedì 10 dicembre 2020) Il terribile incidente è avvenuto nella giornata del 9 dicembre, nei pressi della stazione di Potenza Macchia Romana. Una donna cinquantenne è statada unche stava attraversando la tratta fra Foggia e Potenza. L’incidente è avvenuto precedentemente ad una galleria, ma non si hannonotizie del perché la donna vi si trovasse. Rimasta gravemente ferita, la vittima si è trascinata fino alla banchina, dove ha poi cercato. Il convoglio regionale in transito non è riuscito a bloccare la sua corsa quando la donna è apparsa, per ragionipoco chiare, improvvisamente sui binari. LEGGI ANCHE >>> Marta, incidente fatale: la figlia di 6 anni passerà Natale senza mamma LEGGI ANCHE >>> Strangolata dai suoi cani, scioccata la comunità: Un ...

LaSiritide : Potenza: una donna investita da un treno - robexdj : Donna investita da un treno a “Potenza Inferiore” - internazlucana : RT @cronachelucane: POTENZA, DONNA INVESTITA DA UN TRENO: È VIVA - Miracolo di Natale alla Stazione Superiore: la 65enne ha riportato solo… - cronachemezzog : POTENZA, DONNA INVESTITA DA UN TRENO: È VIVA - cronachelucane : POTENZA, DONNA INVESTITA DA UN TRENO: È VIVA - Miracolo di Natale alla Stazione Superiore: la 65enne ha riportato s… -

Ultime Notizie dalla rete : Investita treno

Il terribile incidente è avvenuto nella giornata del 9 dicembre, nei pressi della stazione di Potenza Macchia Romana.Miracolo di Natale alla Stazione Superiore: la 65enne ha riportato solo una ferita alla gamba e non sarebbe in pericolo di vita | Attualità, Basilicata ...Donna investita dal treno sui binari a Potenza, ferita si trascina fino in stazione e chiede aiuto Il terribile investimento nella serata di oggi, mercoledì 9 dicembre, nei pressi della stazione di...Donna investita dal treno sui binari a Potenza, ferita si trascina fino in stazione e chiede aiuto Il terribile investimento nella serata di oggi, mercoledì 9 dicembre, nei pressi della stazione di Potenza Macchia Romana. La cinquantenne, ferita alla gamba e sotto shock, è riuscita poi a trascinarsi fino alla banchina dove ha chiesto aiuto.Una donna di trent’anni è rimasta uccisa dopo essere stata investita da un treno ad un passaggio a livello lungo la tratta del Besanino. L’incidente su via Guidino a Besana in Brianza. Traffico...