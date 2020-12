Intesa Sanpaolo e gruppo Bei, nel 2020 oltre 2,8 miliardi alle Pmi per l’innovazione (Di giovedì 10 dicembre 2020) Le iniziative lanciate nel corso del 2020 da Intesa Sanpaolo insieme al gruppo Bei hanno mobilitato risorse che potranno consentire di erogare complessivamente nuovi finanziamenti per oltre 2,8 miliardi, “principalmente destinati all’economia italiana”. E’ la sintesi presentata in un comunicato congiunto. I fondi, sottolinea la nota, saranno destinati da Intesa Sanpaolo in particolare alle oltre 200mila imprese clienti per: • il finanziamento di piccole e medie imprese e midcap italiane, ovvero imprese che a livello consolidato contano fino a 3 mila dipendenti, per: ? nuovi investimenti, tra i quali in particolare quelli in progetti di ricerca e investimenti innovativi; ? necessità permanenti di capitale ... Leggi su ildenaro (Di giovedì 10 dicembre 2020) Le iniziative lanciate nel corso deldainsieme alBei hanno mobilitato risorse che potranno consentire di erogare complessivamente nuovi finanziamenti per2,8, “principalmente destinati all’economia italiana”. E’ la sintesi presentata in un comunicato congiunto. I fondi, sottolinea la nota, saranno destinati dain particolare200mila imprese clienti per: • il finanziamento di piccole e medie imprese e midcap italiane, ovvero imprese che a livello consolidato contano fino a 3 mila dipendenti, per: ? nuovi investimenti, tra i quali in particolare quelli in progetti di ricerca e investimenti innovativi; ? necessità permanenti di capitale ...

Notiziedi_it : Sud, da Intesa Sanpaolo accompagnamento professionale per studentesse universitarie Stem - finance_commu : Intesa Sanpaolo, da accordi con Bei nel 2020 finanziamenti per 2,8 miliardi - - Affaritaliani : Da Intesa Sanpaolo e Gruppo BEI risorse per 2,8 mld € - PalliCaponera : @bianca_cappa arriva anche a me che non sono cliente dell'intesa SanPaolo nè del loro gruppo - rennydee : ?? Torna al rialzo #Eni! Fermi su #IntesaSanpaolo e #Unicredit Su #Investing il mio #articolo + #video sui titoli a… -